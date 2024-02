Si starebbe creando un'asta internazionale per Can Yilmaz Uzun, giovane talento in forza al Norimberga. Secondo gli aggiornamenti di Florian Plettenberg, giornalista di Sky Deutschland, sulle tracce del centrocampista turco classe 2005 ci sarebbero Inter, Newcastle, Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte. Dal canto suo, il Norimberga potrebbe arrivare a chiedere oltre 10 milioni di euro.

