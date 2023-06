Il Monza non conferma Stefano Sensi. Il club brianzolo, secondo quanto riferisce Sportitalia, ha deciso di non trattenere il centrocampista giunto in prestito dall'Inter la scorsa estate, non avendo convinto la società anche a causa dei ripetuti problemi fisici avuti anche nella sua esperienza. Per lui si prospetta quindi il ritorno in nerazzurro con la possibilità di aggregarsi inizialmente al ritiro precampionato della formazione di Simone Inzaghi, ma il suo è comunque un transito perché per lui si prospetta una nuova avventura all'estero.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!