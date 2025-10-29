La cessione di San Siro a Inter e Milan potrebbe azzerare l'assegnazione dei biglietti omaggio ai politici comunali e alle associazioni che ne fanno richiesta. Ne scrive oggi Il Giorno, sottolineando come l'attuale convenzione sui biglietti decadrà e per ora non ci sono altri accordi su ticket omaggio in vista del nuovo rogito.

La convenzione sorgeva infatti sulla proprietà che il Comune aveva dello stadio e che col rogito non avrà più. Oaktree, proprietario dell'Inter, secondo alcune indiscrezioni sarebbe per la linea dura: zero o pochi ticket gratis al Comune. Sembra in ogni caso che ci siano delle trattative in corso.