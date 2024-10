"Tomàs Palacios e Alex Perez non rappresentano certamente due casi". Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport nel focus dedicato ai due giovani difensori acquistati dall'Inter in estate ma ancora non pervenuti in campo. L'argentino sta portando avanti un percorso 'alla Bisseck', fatto di un periodo di ambientamento: per lui il club nerazzurro ha investito 6,5 milioni di base fissa più altri 4,5 di bonus per un totale potenziale di 11 milioni e l'obiettivo è prepararlo all'esordio con calma e costruire il lui una "colonna dell'Inter del futuro", assicura la rosea.

Diverso il discorso legato lo spagnolo, aggregato alla Primavera ma alle prese con dei problemi fisici (la nostra esclusiva). Il rientro è previsto tra la fine del prossimo dicembre e l'inizio del 2025. "Eppure, dalle parti del Konami Youth Developement Center, di lui apprezzano molto la voglia di lavorare e superare questo problema per tornare a dare il massimo in campo", sottolinea il quotidiano.

