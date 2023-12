Questa sera l'Inter ha in ballo una doppia sfida: quella al Napoli, direttamente sul prato del Maradona, ma anche quella alla Juventus, a distanza dopo il momentaneo primo posto in classifica arrivato con la vittoria di Monza.

È quel momento della stagione dove la tenuta psicologica rischia di indirizzare il campionato, motivo per cui Simone Inzaghi considera decisivo dal punto di vista mentale rimettere la testa davanti a tutti. Questo il concetto che il tecnico, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, ha ripetuto alla squadra con frasi nette e decise prima di partire per Capodichino ieri alle 18. "È una questione strettamente emotiva oltreché aritmetica", sottolinea la rosea, che parla di un Inzaghi che guarda alla classifica ma che si sofferma soprattutto sulla fiducia del gruppo, da nutrire di giornata in giornata.

