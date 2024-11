La Gazzetta dello Sport, analizzando la classifica, sentenzia: Inter, Atalanta e Juventus si trovano dove più o meno ci aspettavano che fossero, quindi in linea con le aspettative di inizio anno.

Sull'Inter, la rosea è chiara: "Era e rimane la favorita per lo scudetto, forte di un organico completo come nessun altro in Italia. La storia degli ultimi campionati dice però che ripetersi è difficile. Finita la Juvecrazia dei 9 scudetti consecutivi tra il 2011 e il 2020, i campioni in carica, come l’Inter ora, non hanno bissato il titolo. Non l’Inter stessa (2021), non il Milan (2022), non il Napoli (2023). L’Inter poi è chiamata alla Champions della maturità, è pronta e strutturata per giocarsela fino all’ultimo, più ancora del 2022-23 quando perse a Istanbul la finale contro il City. Non sarà facile districarsi tra il cortile di casa e l’Europa", spiega il giornale milanese.

