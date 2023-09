Simone Inzaghi entra di diritto nella storia dell'Inter: quinto derby vinto di fila. E che derby: 5-1 ai cugini e primo posto in classifica. "Inzaghi vince i derby come i bambini mangiano le patatine fritte: con gusto, naturalezza, semplicità, tanto che viene voglia di ordinarne subito un’altra porzione - suggerisce la Gazzetta -. Perché avercene di sfide al Milan da giocare. La battuta di un tifoso interista, uscendo dallo stadio, era centratissima: «Fatemi incontrare sempre il Milan». Magari anche Inzaghi sotto sotto la pensa così. Quinto derby consecutivo vinto, un 2023 da sogno, una striscia che nella storia nerazzurra fa rima con record. Stefano Pioli gli porta bene, 12-1 il parziale sommando i gol. O magari, tatticamente parlando, l’allenatore del Milan proprio non riesce a leggere il collega nerazzurro".

"Inzaghi si è preso l’ovazione dei tifosi e dei suoi giocatori. Si è preso i complimenti dei dirigenti e pure del presidente Steven Zhang, che lo ha chiamato dopo la partita per festeggiare, quando ancora il tecnico era negli spogliatoi", racconta la rosea. Un segnale fortissimo al campionato. "Le critiche, la scorsa stagione, erano vive anche (o soprattutto?) dentro la sua stessa società. Ma è il passato, tutto scorre. E’ riuscito a risalire la corrente, Simone. E ora è forte pure di un rinnovo fino al 2025. Di una squadra che gioca a memoria. E allora altre patatine fritte, per favore, che l’appetito vien mangiando".