Continua la corsa scudetto tra Inter e Napoli. Bologna per i partenopei e Parma per i nerazzurri le prossime due tappe. Il focus di oggi sulla Gazzetta dello Sport evidenzia che ad aprile il Napoli giocherà contro Bologna, Empoli, Monza e Torino, metà delle partite rispetto a un'Inter che avrà Parma, Cagliari, Bologna, Roma, ma anche in mezzo due sfide al Milan e due al Bayern Monaco. E se batterà i bavaresi anche una semifinale di andata di Champions League il 29 o 30 aprile contro Barcellona o Borussia Dortmund.

Tolta Bologna-Napoli, in campionato non ci saranno più scontri diretti d'alta classifica. I partenopei hanno vinto 3-0 all'andata, ma quello di oggi è un altro Bologna e in trasferta la squadra di Conte non vince da gennaio (3-2 a Bergamo con l'Atalanta). Nel finale di stagione ci saranno tante squadre di bassa classifica per il Napoli, ma è proprio contro queste che è arrivato qualche stop (vedi il Venezia).

Dall'altra parte l'Inter dovrà puntare sul fattore San Siro. Così come il Napoli avrà una sfida fondamentale da superare al Dall'Ara ma insieme a quella di Parma sarà l'unica trasferta del mese. In seguito ci saranno due appuntamenti casalinghi contro Verona e Lazio intervallati dalle trasferta con Torino e Como.