È già record per il derby di Milano Inter-Milan che si giocherà domenica 22 settembre alle ore 20.45. Un appuntamento tanto atteso dalle due tifoserie, ma anche dai club visto che permetterà di registrare, a favore dell’Inter in questo caso, un incasso da record. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c'è una forte possibilità che questo primo derby della stagione 2024/25 diventi la partita con il più alto incasso nella storia della Serie A.

L'obiettivo è superare i 7 milioni di euro, cifra che permetterebbe di battere il record di 6,6 milioni stabilito da Inter-Juventus nell’ottobre 2019. A influire su queste cifre sarà anche un aumento dei prezzi: un incremento che, in Champions League, ha già permesso all’Inter di superare la soglia dei 10 milioni di euro di incasso, come nel ritorno della semifinale contro il Milan nel 2023 (12,4 milioni, record assoluto), o di avvicinarla, come nei 9,2 milioni degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid a febbraio scorso. Sarà inoltre anche il primo derby tra statunitensi dopo il passaggio dei nerazzurri a Oaktree, vista la provenienza dei due fondi di investimento che gestiscono i club.