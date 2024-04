La seconda stella è l'obiettivo storico ormai alla portata, ma l'Inter non vede il 20esimo scudetto come punto di arrivo. Anzi. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro, soprattutto dopo il segnale dato da Suning, guarda già al futuro con rinnovato entusiasmo e la consapevolezza di poter contare su una continuità che è sempre alla base poi di successi sportivi.

Si spiegano così le mosse di mercato pensate e portate a termine con larghissimo anticipo dalla dirigenza. Nello stressante 2024/25 in arrivo, Inzaghi avrà due squadre pressoché intercambiali: 22 titolari o giù di lì. Una rosa priva di falle grazie al lavoro sempre puntuale di Marotta e Ausilio. E così, proprio come i rinnovi di Lautaro e Barella, anche gli arrivi di Taremi e Zielinski sono solo da ratificare.

Da valutare il reparto offensivo, con Arnautovic e Sanchez in bilico: piace tantissimo Gudmundsson, visto come l'ideale profilo per completare la batteria di punte, ma il prezzo potrebbe schizzare oltre i 30 milioni. Per la porta, invece, l'idea è quella di affiancare Bento a Sommer per una stagione: serve presto un blitz definitivo per bruciare una crescente concorrenza.