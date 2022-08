La sfida che domani attende l'Inter contro la Cremonese , secondo i colleghi di Gazzetta.it, può essere quella perfetta per dare una nuova chance dal 1' a Robin Gosens , che deve ingranare dopo una stagione passata tra box e panchina. Il tedesco non è l'unica novità di formazione prevista nei pensieri di Simone Inzaghi : in attacco, complice il forfait di Romelu Lukaku, Edin Dzeko appare favorito su Joaquin Correa per prenderne il posto al fianco di Lautaro Martinez.

In porta il ballottaggio è aperto tra Samir Handanovic e André Onana perché un match con un neopromossa, in casa, può essere terreno adatto per l'esordio del camerunese, sempre in panchina nelle prime tre ufficiali. A centrocampo, è praticamente scontato un ritorno di Hakan Calhanoglu nell'undici iniziale a completare il trio assieme a Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. A destra, sia Matteo Darmian che Raoul Bellanova insidiano Denzel Dumfries,. Infine il reparto difensivo: non sorprenderebbe, secondo la rosea, un turno di riposo per uno dei titolari.