Il ritorno alla Serie A e precisamente la sfida tra Inter e Napoli sono ancora lontani, eppure il pensiero di Simone Inzaghi è già rivolto al 4 gennaio. La prima sfida del ritorno al campionato italiano è per l'Inter "una partita che potrebbe fissare gli obiettivi per il resto del campionato " sentenzia Gazzetta.it che ricorda l'importanza della sfida per la classifica: "Con una vittoria il divario sarebbe accorciato a 8 punti, con una sconfitta ammonterebbe addirittura a 14 lunghezze dopo soltanto 16 giornate". Una distanza che rende la lotta allo scudetto teoricamente implausibile, ma sottolinea "l'evidente importanza" del match. Importanza che evidenzia a sua volta la necessità di riavere Lukaku al cento per cento della forma. Riavere il Big Rom al quale l'Inter era abituata, ovvero l'ariete da sfondamento che nell'era Conte scardinava le difese e segnava valanghe di gol. Arma potenzialmente letale anche per la difesa della capolista, alla quale il belga ha finora segnato 3 gol in 4 precedenti di campionato, "sempre reti decisive per i tre punti, sempre in partite d'andata di Serie A" sottolinea la Rosea che in vista dello scontro con i partenopei apre a due potenziali soluzioni tattiche davanti.

"Se un Lukaku in forma non può essere tenuto da parte, qualche dubbio può sorgere intorno a un Lautaro Martinez post Mondiale e post vacanze". Per quanto indispensabile per questa Inter, l'argentino, arrivato già in semifinale del Mondiale, disputerà la sua ultima partita in Qatar tra il 17 e il 18 dicembre (17 se dovesse non superare la semifinale, 18 in caso di vittoria contro la Croazia quindi per la finale), potrebbe aver bisogno di qualche giorno in più per raggiungere il top della condizione da sfoggiare contro la squadra di Spalletti. "In caso di forma smagliante sarà lui ad affiancare Lukaku", ma in caso contrario Inzaghi sarebbe pronto ad utilizzare le due carte alternative: "La prima è quella testata in amichevole contro il Salisburgo: Henrikh Mkhitaryan come seconda punta", la seconda, e più canonica, quella con Edin Dzeko a fianco dell'ex Chelsea. Fin qui il bosniaco ha di fatto ha sostituito Romelu, con il quale si è ritrovato in coppia soltanto per 23 minuti, nella gara d'esordio stagionale contro il Lecce. Soluzione che potrebbe dunque essere un azzardo ma comunque valevole e da non sottovalutare.

