Dopo aver fatto centro con Yann Bisseck nell'ultimo campionato, l'Inter ci riprova con Luka Topalovic, in arrivo dagli sloveni del Domzale, e con Alejandro Perez Adam, più semplicemente Alex Perez. Il giovane difensore spagnolo di origini mozambicane del Betis Siviglia è il prescelto come nuovo colpo in prospettiva del club nerazzurro, con l'agente avvistato nella sede di Viale della Liberazione negli ultimi tempi. La Gazzetta dello Sport, nel presentare il talento iberico, ricorda come ci sia comunque una differenza con il tedesco prelevato dall'Aarhus, che fu preso già 22enne e con quattro stagioni da pro alle spalle, mentre Perez ha da poco raggiunto la maggiore età e sommato appena sette presenze nella squadra filial del club andaluso, anche perché un infortunio ha rallentato il processo di scalata alla prima squadra.

I piani dell'Inter per il ragazzo in scadenza a giugno 2025, ci sarebbe l'iniziale inserimento del ragazzo nella squadra Primavera. Poi, dopo un anno di apprendistato, la promozione in prima squadra o il prestito per accumulare ulteriore esperienza. Con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij che vanno per i 36 e 32 anni, quella su Perez potrebbe essere considerata secondo la Rosea una scommessa ad alte probabilità di successo e dai costi più che contenuti: in caso di rinnovo, anche la strada del prestito con diritto di riscatto sarebbe praticabile.

