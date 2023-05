"Da domani l’Inter attraversa i dieci giorni più bollenti degli ultimi anni, quelli del (doppio) giorno del giudizio. E lo fa con una sacca piena zeppa di certezze, recuperate una dopo l’altra lungo il cammino". La Gazzetta dello Sport, il giorno dopo il successo sulla Roma, evidenzia come l'Inter adesso si senta forte, ritrovata. In particolare, l'attacco è tornato a fare la voce grossa.

"In questa nuova Inter che brinda alla grande abbondanza, i gol hanno diversi padroni e non c’è niente di casuale: sono gli attaccanti ad aver fatto saltare il tappo. Alla doppia doppietta segnata a Verona dal duo Lautaro-Dzeko, ieri ha risposto Lukaku con l’ennesimo blitz - si legge -. Il reparto sciupone ora è davvero cannibale: dall’Empoli alla Roma, nel mini-ciclo della rinascita, l’Inter ha segnato in campionato 14 gol, 10 a firma delle punte (manca il solo Correa che pure aveva trovato gloria col Benfica). In questo periodo il Toro ne ha messi a segno 5, il bosniaco 2 e ieri Romelu è salito a 3".

