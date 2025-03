Una fortuna nella sfortuna: Inzaghi riabbraccia Dumfries e Thuram, depennati da Koeman e Deschamps dalle liste dei convocati per i noti guai fisici.

L'esterno dei Paesi Bassi ha accusato un problema muscolare alla coscia destra nel match con l'Atalanta che lo ha costretto a uscire dopo 65 minuti. Ora - come informa la Gazzetta dello Sport - le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico nerazzurro tra domani e giovedì.

Con Inzaghi resterà anche Thuram, che ieri ha raggiunto il ritiro della Francia a Clairefontaine per poi fare rientro a Milano “a causa di un dolore persistente alla caviglia sinistra”, come ha spiegato la federcalcio dei Bleus in una nota. Si tratterà di gestire il fastidio alla caviglia e, in tal senso, la sosta ad Appiano darà una grossa mano, considerando che il tutto era già in miglioramento nelle ultime partite.

Thuram potrebbe rivedersi alla Pinetina già domani, quando arriveranno Darmian, Dimarco e Zalewski, gli indisponibili da recuperare per l'Udinese. Il resto del gruppo tornerà a lavorare da venerdì, quando la Nazionale di Spalletti avrà lasciato Appiano.