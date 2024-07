Centrocampista goleador anche all'Europeo Under 19, dove ieri ha trovato la rete nella vittoria in rimonta dell'Italia sulla Norvegia, Luca Di Maggio potrebbe ripercorrere a livello di club la strada già battuta da un altro canterano dell'Inter, quel Federico Dimarco che dopo un lungo tour in prestito è tornato a casa base per diventare titolare inamovibile della prima squadra. Secondo Gazzetta.it, infatti, il club milanese starebbe pensando seriamente di mandarlo la mezzala della Primavera in prestito in Serie B, sulla scorta di quanto successo in tempi più recenti a Giovanni Fabbian, girato alla Reggina nel 2022-23, dove si è distinto come miglior giovane della categoria, prima di fare il salto definitivo al Bologna.

