Lautaro, Taremi e, soprattutto, Marko Arnautovic. La partita con la Stella Rossa ha regalato ampie soddisfazioni all'attacco dell'Inter, che ha rivisto tornare al gol pure l'austriaco.

Dopo un'estate passata con la valigia in mano, l'ex Bologna è rimasto a Milano e - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - è una risorsa preziosa per Inzaghi, che l'altra sera l'ha schierato titolare con l'iraniano proprio nella speranza di vederlo sbloccarsi anche sotto porta.

Proprio in quella porta, Arnautovic aveva segnato l'ultimo suo gol nella passata stagione nei match casalinghi: l'1-0 all'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di Champions. I diversi errori sotto porta spesso rischiano di offuscare il grande lavoro che Marko fa per la squadra, per cui è importante per tutti che ritrovi una certa regolarità anche dal punto di vista realizzativo. Grande voglia e ottimo legame col gruppo, ma resta pur sempre un attaccante...

Ma c’è di più. Come sottolinea la rosea, alla prima occasione da titolare, Arna è sembrato un altro, nello spirito prima di tutto: non più ciondolante ma generoso e disposto al sacrificio (una rincorsa da 60 metri ha esaltato i 56mila del Meazza). La terza vita di Marko nell'Inter riparte da qui.