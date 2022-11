L'interesse dell'Inter per Alan Matturro trova conferme anche in Uruguay. Secondo quanto risulta ai colleghi de El Pais, da Viale della Liberazione starebbero riflettendo sul pagare una cifra vicina ai 3 milioni di dollari. Una somma che, "seppur lontana dalla clausola risolutiva, fissata a sei milioni, lascia tutte le parti soddisfatte", si legge. In caso di accordo con il calciatore sul fronte contrattuale, l'Inter avrebbe quindi piena libertà di azione: il Defensor Sporting venderebbe l'intero cartellino al Biscione, mantendo comunque il 20% su una futura cessione del difensore.