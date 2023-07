Marcelo Brozovic è pronto a salutare l'Inter per accasarsi all'Al Nassr dopo una lunga ed estenuante trattativa che porterà 18 milioni di euro nelle casse del club nerazzurro. Secondo il Corriere della Sera, Epic Brozo avrebbe firmato ieri a Parigi dopo aver svolto le visite mediche. Il bottino in arrivo verrà immediatamente dirottato verso il Chelsea, con Romelu Lukaku che è diventato ora il primo obiettivo.

"L’affare si può chiudere intorno ai 30 milioni di euro, e in questo senso torneranno utili anche i 7-8 milioni in arrivo da Sassuolo per Samuele Mulattieri, 22enne attaccante da 12 reti in 29 gare con il Frosinone nell’ultimo campionato (vinto) di serie B" scrive il quotidiano generalista, precisando che il club emiliano punta su Mula a prescindere da quella che sarà la trattativa per Davide Frattesi. Una parte dei soldi per Lukaku dovrebbe arrivare anche dal Manchester United, interessato ad André Onana: fino a ieri, però, non c'è stata nessuna mossa ufficiale da parte dei Red Devils.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!