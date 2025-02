Come di consueto, il sito Calcio e Finanza analizza quello che sarà l'impatto sul bilancio dell'Inter relativo all'ingaggio di Petar Sucic, centrocampista in arrivo dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro più due di bonus. Sucic dovrebbe firmare un contratto di cinque anni (quattro anni e mezzo, considerando che metà stagione è già trascorsa), rimanendo in prestito alla Dinamo Zagabria fino alla fine della stagione in corso. Se così fosse, la quota ammortamento per questa seconda parte di stagione sarà pari a 1,56 milioni di euro circa, il costo che l’Inter dovrà sostenere questa stagione.

Per la stagione successiva, la quota ammortamento sarà invece pari a 3,11 milioni di euro. A questa cifra si aggiungerà poi lo stipendio del calciatore, che dovrebbe ammontare a 1,5 milioni netti a stagione (2,78 milioni di euro lordi). Se queste fossero le cifre esatte, il costo complessivo per la sola annata 2025-26 ammonterebbe a 5,89 milioni di euro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!