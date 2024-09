Federico Dimarco cresce sotto tutti i punti di vista. Una crescita professionale, quella del terzino interista, che non riguarda soltanto l'aspetto puramente calcistico, ma che si estende anche fuori dal campo. Dopo essersi preso l'Inter e conquistato anche la Nazionale, il 32 nerazzurro vede crescere anche la società creata negli scorsi mesi, la Dimash Srl.

Secondo quanto svelato da Calcio e Finanza, la società che si occupa della gestione d'immagine dello stesso giocatore ma anche le attività di sponsorizzazione e merchandising, con sede in zona Porta Romana e di proprietà dello stesso Dimarco (per l'80%), della moglie Giulia Mazzocato (che detiene il 10% delle quote) e del padre del giocatore (anche lui detiene il 10%) ha chiuso in utile il bilancio al 31 dicembre 2023, dopo i primi mesi di attività. "I conti dei primi mesi hanno sorriso - si legge -, considerando che il bilancio al 31 dicembre 2023 ha chiuso con ricavi per 467mila euro e un utile di 304mila euro che i soci hanno deciso di non incassare ma di portare a nuovo, con il patrimonio netto che è così cresciuto a 314mila euro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!