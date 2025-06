"Ieri, sabato 21 giugno 2025, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 5.365.000 spettatori (43.05% di share sul pubblico attivo), 2.700.000 spettatori (39.49% di share sul pubblico attivo) e 2.547.000 spettatori (39.56% di share sul pubblico attivo).

Il Tg5 delle ore 13.00 è al vertice dell’informazione con 2.558.000 spettatori e il 21.85% di share individui; l’edizione delle ore 20.00 registra 2.478.000 con il 21.32% di share attiva". A scriverlo sono i canali ufficiali Mediaset in una nota diffusa oggi.

"Da segnalare in particolare - si legge ancora - su Canale 5, in access prime-time, 'Paperissima Sprint' raggiunge il 17.27% di share sul pubblico attivo con 2.013.000 spettatori; a seguire, il match Inter-Urawa Red Diamonds, valido per la seconda giornata del 'Mondiale per Club', è leader della serata con 2.790.000 spettatori e il 23.4% di share sul pubblico attivo (20.45% individui; in seconda serata, il post-partita 'Mondiale per Club Live' segna il 12.36% di share sul pubblico attivo con 1.018.000 spettatori".