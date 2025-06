La nota sicuramente più lieta della serata di ieri a Seattle è rappresentata da Valentin Carboni: il giovane argentino figlio d'arte, tornato ad assaggiare il prato di un campo da gioco dopo un tormento durato otto mesi a seguito di un grave infortunio rimediato con la Nazionale argentina, ha trovato con un colpo da biliardo sulla sponda di Pio Esposito il gol della vittoria contro gli Urawa Red Diamonds, scacciando l'incubo di una mezza figuraccia che però fino a venti dalla fine poteva dirsi addirittura completa. Carboni che, dopo le tante interviste rilasciate dopo la partita, affida al proprio profilo Instagram un pensiero per questo bel momento e i ringraziamenti alle persone a lui più care: "Sono molto felice di essere tornato a giocare e di poter aiutare la squadra dopo otto mesi lunghi e difficili. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia e alla mia ragazza, che mi hanno sostenuto e mi sono state vicine in questo momento difficile".

Ancora più significativo è il messaggio, sempre scritto su Instagram, da parte del fratello Franco, difensore del Venezia, che mette in evidenzia tutto l'orgoglio fraterno per l'attaccante nerazzurro: "Solo tu sai quello che hai passato, congratulazioni per il tuo ritorno in campo e per come sei riuscito a superare tutto. Ti voglio bene, sono orgoglioso di te".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!