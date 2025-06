Al termine della vittoria contro l’Urawa Red Diamonds è intervenuto ai microfoni di DAZN anche il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni: “Ci siamo tolti tanto peso, era tanto che ci mancava la vittoria e avevamo voglia di tornare a sentire la sensazione dei tre punti. Stavamo facendo la partita come contro il Monterrey e poi abbiamo preso gol. Sono molto orgoglioso dello spirito della squadra. Saremo più liberi e spensierati, abbiamo sempre avuto concentrazione in questa competizione”.

C’è un po’ di fatica da parte vostra?

“È inevitabile, è stata una stagione estenuante. Ma non siamo venuti qui in vacanza, vogliamo portare avanti il marchio Inter e vogliamo fare bene in questa competizione. Il mister è qua da poco, avrà tempo di lavorare all’inizio della prossima stagione, adesso ovviamente non c’è tempo per inserire nuovi concetti. È entrato nello spogliatoio a gamba tesa, sta lavorando molto sulle teste, è una persona super e siamo felici di questo”.