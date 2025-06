Dal palco del Fanatics Fest di Manhattan, il presidente FIFA Gianni Infantino ha celebrato con entusiasmo l’avvio del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, il primo organizzato con questo format sotto l’egida della federazione internazionale.

"Forse qualcuno lo critica un po', ma è qualcosa di nuovo. È qualcosa di speciale. È un vero Mondiale, con le migliori squadre e i migliori giocatori", ha dichiarato Infantino, come riportato da The Athletic. Il numero uno del calcio mondiale ha poi sottolineato il valore simbolico di questa competizione: "Da 100 anni sappiamo qual è la nazione migliore del mondo, ma, fino ad oggi, non sapevamo davvero quale fosse la squadra migliore del mondo. Era ora che qualcuno inventasse una Coppa del Mondo per club".

Secondo Infantino, l’accoglienza da parte dei calciatori è già molto positiva: "Penso che i giocatori che giocano lo adorino". A rafforzare il messaggio, ha citato Harry Kane, che avrebbe definito la competizione “fantastica” e “bellissima”. "I giocatori la adorano. Chi non c’è, ovviamente, vorrebbe tanto esserci", ha aggiunto.

Infine, un messaggio diretto al pubblico statunitense: "Il Mondiale per club e quello del prossimo anno servono a dimostrare ai giovani americani che, se hai talento, puoi trovare gloria e ricchezza anche attraverso il calcio. Non serve scegliere per forza NFL, NBA, baseball o hockey. Mostreremo loro, qui nel loro Paese, il potere del calcio”.