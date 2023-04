Il dato è evidente a tutti ormai: il problema dell'Inter è soprattutto l'attacco. I nerazzurri segnano troppo poco rispetto a quanto prodotto. In 29 giornate di campionato, 48 gol a fronte di 483 tiri totali, di cui appena 151 nello specchio della porta avversaria. "Di fatto per fare male agli avversari in media servono dieci conclusioni. Tante, troppe alla luce del numero degli Expected Goals pari a 54,16 con almeno 6 reti che quindi mancano all’appello da inizio stagione e che farebbero una grandissima differenza in una lotta a dir poco serrata per i primi quattro posti", spiega il Corriere dello Sport. Errori che pesano enormemente anche sui giudizi sul lavoro di Simone Inzaghi.