Con Sommer, De Vrij e Acerbi in dubbio, Inzaghi pensa a una difesa inedita contro l'Empoli. In attesa dei vari responsi - medici e giudiziari - il tecnico nerazzurro deve per forza immaginarsi senza quei tre al ritorno dalla sosta.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, a oggi l'unico punto fermo del pacchetto arretrato è Pavard braccetto destro. Per la porta si scalda Audero, mentre Bastoni potrebbe scalare in mezzo con Darmian o il rientrante Carlos Augusto braccetto sinistro. Ma occhio anche a Bisseck, che nell'Aarhus giocava proprio lì.

Il prossimo allenamento è programmato per mercoledì, quando ad Appiano Gentile sono attesi anche gli azzurri (Darmian, Bastoni, Frattesi, Dimarco e Barella), Asllani e Buchanan, al rientro dopo le fatiche con le rispettive nazionali.