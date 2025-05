Il Cagliari non ha intenzione di srotolare alcun tappeto rosso al Napoli venerdì al Maradona. Lo assicura il terzino Gabriele Zappa, prodotto del vivaio dell'Inter, che a margine di una visita alla nave Amerigo Vespucci ha spiegato: "Ce l’abbiamo fatta a portare la barca in porto e mantenere la categoria, siamo molto soddisfatti. Ora abbiamo ancora un paio di giorni per preparare l’ultima partita, una gara bella da giocare. Cercheremo di dare il massimo. Sono belle partite da giocare, sarà una bella emozione. Siamo carichi”.

A detta di Zappa, il Cagliari ha un obiettivo ben chiaro per quest'ultimo turno di campionato: "Ci siamo posti l’obiettivo del 14° posto, cercheremo di fare la nostra partita e daremo il massimo. Il risultato sarà una conseguenza. Daremo tutto e suderemo la maglia”.