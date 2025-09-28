"Il Toro nerazzurro si scatena quando incrocia il Cagliari. In dodici incontri, non ha praticamente mostrato alcuna pietà: altrettanti i gol, con due doppiette registrate". Dopo due gare in panchina, il capitano scalpitava per tornare in campo, ma soprattutto per segnare. È bastata l'assistenza di Ale Bastoni per non farselo ripetere due volte ed è subito incornata. "Il vento dell’Unipol Domus ha continuato a scuotere le maglie del Cagliari come il matador con il drappo alla corrida" si legge nell'analisi del Corriere dello Sport dedicata all'argentino "che non si è lasciato sopraffare dalla voglia di segnare ancora" né dall'eccessiva garra e pur continuando a provare a cercare la porta, si è messo anche tanto a servizio della squadra, mettendoci "anche tanto fosforo, non soltanto istinto: è l’apporto del campione che fa la differenza e indirizza partite e stagioni".

"Il problema alla schiena è definitivamente alle spalle: la forma fisica in netto miglioramento è una delle note positive appuntate sul taccuino di Cristian Chivu in vista delle prossime gare" conclude il quotidiano romano che poi celebra l'impresa centrata di diventare il quinto marcatore della storia nerazzurra con 117 gol in Serie A, dato che lo pone nella condizione di superare Sandrino Mazzola.