Tante notizie positive per Inzaghi dall'allenamento di ieri ormai a pochi giorni dall'esordio in campionato con il Genoa. Come conferma il Corriere dello Sport, totalmente recuperati Taremi, Bastoni, Calhanoglu e Arnautovic che ieri si sono allenati in gruppo per l'intera seduta.

Il turco e l'azzurro sono anche candidati a una maglia da titolare. Taremi e Arnautovic, al contrario, partiranno dalla panchina, pronti a dare il proprio contributo considerando che Thuram e soprattutto Lautaro non sono ancora al cento per cento. Di fatto, restano out i soli Zielinski e De Vrij.