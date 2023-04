Avanti con Inzaghi con l'obbligo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo il Corriere dello Sport, Steven Zhang e la dirigenza, nel vertice che si è tenuto nella pancia di San Siro subito dopo Inter-Monza 0-1, hanno preso questa decisione per non drammatizzare ulteriormente la situazione e alzare il livello della tensione. La fiducia è ovviamente vincolata anche a quello che succederà mercoledì contro il Benfica, aggiungono i colleghi del quotidiano romano: il club si aspetta una prestazione in linea con quella del Da Luz, quindi il passaggio alle semifinali, senza escludere decisioni drastiche in caso di tracollo. "Si tratterebbe di una sorta di ultima spiaggia, il tentativo di provocare un elettroshock. Ecco perché in viale Liberazione si preferisce non prendere nemmeno in considerazione una simile eventualità", viene precisato nel pezzo.