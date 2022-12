André Onana dice addio al Camerun, Samir Handanovic può invece lasciare l'Inter. Il capitano nerazzurro, come noto, andrà in scadenza di contratto al termine della stagione: uno scenario, quello del mancato rinnovo, che costringe adesso la dirigenza interista a tenere le antenne dritte per l’immediato futuro.

Per riempire la casella lasciata vuota dallo sloveno, in Viale della Liberazione stanno sondando come possibile dodicesimo sia la pista che porta ad Alessio Cragno che quella che conduce a Neto, anche se si valutano altre possibilità. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Nel primo caso - ricorda il Corsport -, c’è di mezzo il prestito (infelice, perché il portiere non ha mai giocato in A) dal Cagliari al Monza. Non una situazione semplice da gestire, per via dell’obbligo di riscatto in caso di salvezza che i brianzoli dovrebbero rispettare a fine stagione".

