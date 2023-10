Secondo quanto rivelato oggi dal Corsport, stasera Piero Ausilio sarà all'Air Albania Stadium per assistere al match tra Albania e Repubblica Ceca, valido per la qualificazione agli Europei 2024. Il motivo? Non solo monitorare la crescita di Asllani. Secondo il quotidiano romano, sul taccuino del diesse nerazzurro sarebbe finito da tempo anche il nome di Tomas Soucek, centrocampista ceco del West Ham col contratto in scadenza (gli Hammers hanno però un'opzione per prolungare unilateralmente il vincolo). "L’ostacolo non è di poco conto, ma il club londinese dovrà comunque confrontarsi con la volontà del suo giocatore. A 28 anni, non sarebbe una sorpresa se volesse tentare il balzo in una squadra di maggiore prestigio. E l’Inter, in questo senso, potrebbe davvero essere il palcoscenico ideale per le sue ambizioni", si legge.

Le caratteristiche di Soucek sono note: grande stazza, box-to-box, discreta qualità, ottimi inserimenti sotto porta. "L’Inter, al momento, tiene calda la pista, in attesa di capire come evolverà la situazione", spiega il quotidiano.