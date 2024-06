In attesa dell'ufficialità, il quadro degli allenatori delle giovanili dell'Inter per la prossima stagione si può dire già definito. Anche con scelte importanti, come rivela il magazine Sprint & Sport: il nome a sorpresa è quello dell'Under 18, dove al posto di Andrea Zanchetta che andrà ad allenare la Primavera dovrebbe arrivare Giovanni Renna, allenatore dell'Under 17 del Milan dove è arrivato soltanto la scorsa stagione. Non dovesse arrivare Renna, comunque, Massimo Tarantino ha già in mano le alternative: da Juan Moll Moll, allenatore 42enne spagnolo del Trento ex Barcellona e molto apprezzato dallo stesso Tarantino; Francesco Pedone, l'ultimo anno all'Under 18 del Sassuolo, fino a Paolo Hernan Dellafiore, transitato da calciatore nelle giovanili dell'Inter.

A prendere le redini dell'Under 17 sarà invece, come noto, Samir Handanovic, che prenderà il posto di Tiziano Polenghi. Confermati, invece, Juan Solivellas e Simone Fautario. che resteranno alla guida di Under 16 e Under 15.