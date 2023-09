La FIFA ha pubblicato il suo International Transfer Snapshot (1° giugno-1° settembre 2023), un'analisi dell'attività di trasferimento internazionale dei giocatori durante la finestra di mercato di metà anno del 2023. In estate, nello specifico, sono stati spesi in commissioni 7,36 miliardi di dollari, la cifra più alta di tutti i tempi, che rappresenta un aumento del 47,2% rispetto al periodo di metà anno del 2022 e del 26,8% rispetto al record precedente di metà anno nel 2019.

Un dato che Emilio García Silvero, Chief Legal & Compliance Officer della FIFA, ha commentato così: "L'Inghilterra è in cima alla lista nel periodo di metà anno del 2023 per quanto riguarda la spesa per commissioni di trasferimento (1,98 miliardi di dollari), il numero di trasferimenti in entrata (449) e il numero dei trasferimenti in uscita (514). La Germania, tuttavia, è stata il numero uno in termini di entrate dalle commissioni di trasferimento (1,11 miliardi di dollari): questa è la prima volta in assoluto che i club di una singola federazione hanno ricevuto più di 1 miliardo di dollari solo nella finestra di mercato di metà anno”.

L’Arabia Saudita è stata al secondo posto per spesa con un totale di 875,4 milioni di dollari, davanti a Francia (859,7 milioni di dollari), Germania (762,4 milioni di dollari), Italia (711,0 milioni) e Spagna (405,6 milioni di dollari). Di conseguenza, i club della regione AFC hanno rappresentato il 14,0% della spesa globale per i trasferimenti, segnando la prima volta che le squadre di una confederazione diversa dalla UEFA hanno superato il 10% del totale.

Per quanto riguarda il calcio femminile, García Silvero ha aggiunto: "Anche il numero di trasferimenti durante il periodo di registrazione di metà anno è aumentato per il sesto anno consecutivo, con 829 trasferimenti, di cui 66 a pagamento. Si tratta di nuovi primati, rispettivamente con +19,1% e +83,3%”.

L'Europa è stata dominante anche nel calcio femminile, con 634 trasferimenti in entrata e 565 in uscita. La Germania è al primo posto in termini di numero di trasferimenti in entrata (55), mentre la Francia è in testa per quelli in uscita, con un totale di 53. La spesa per i trasferimenti nel calcio femminile è più che raddoppiata rispetto a metà anno 2022. finestra, raggiungendo un nuovo record di metà anno di 3,0 milioni di dollari.

Anche le commissioni degli agenti hanno raggiunto un nuovo massimo, con 696,6 milioni di dollari pagati durante la finestra di metà anno, portando il totale per il 2023 fino ad oggi a 853,0 milioni di dollari, ovvero il 36,9% in più rispetto all'intero 2022 e più di qualsiasi altro anno .