"Spero che la storia legata a Skriniar abbia un lieto fine. Mi sembra ci sia un po' troppa speculazione sull’Inter. Quest’estate era tutto fatto per tutti ed erano tutti convinti andasse via quando invece è rimasto e dopo un mese se ne torna a parlare. Al Milan invece sono sicuri Leao rimanga. Mi sembrano realtà del nostro calcio con cui ormai dobbiamo imparare a convivere, con i giocatori in scadenza ormai è sempre così". Così Gianfelice Facchetti , intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva , ha commentato la situazione legata a Milan Skriniar , tornato nell'occhio del ciclone.

Su Asllani:

"Spero che possa essere il suo momento, l'anno scorso lo abbiamo visto poco ma si è fatto notare. Chi lo ha cresciuto ne parla benissimo, forse è il momento di un azzardo e di un po' di coraggio in più".

Capitolo San Siro:

"Se San Siro è un problema allora lo sono tutti gli stadi italiani. Non nego che serva uno stadio attivo 7 su 7 che offra anche altri servizi. Sarebbe stato bello ristrutturarlo come il Camp Nou e Santiago Bernabeu. Non c‘è un ingegner che ha dato delle motivazioni sul perché non si possa fare anche con San Siro. Uno stadio più piccolo in una citta che cresce a me fa specie. Un luogo piccolo non porta a pensare in grande. Non penso nemmeno possa portare dei vantaggi, la Juventus ha le sue difficoltà economiche nonostante lo stadio di proprietà".