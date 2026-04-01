Come logica chiede dopo una batosta storica come quella patita dall'Italia a Zenica, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ci mette la faccia e si presenta davanti ai cronisti in conferenza stampa al fianco di Gennaro Gattuso. Al quale ha rinnovato la fiducia malgrado la cocente delusione patita questa sera: "Ho chiesto a Gattuso e a Gigi Buffon di rimanere alla guida tecnica. La partita l'avete vista tutti, c'è poco da commentare; il mister li ha definiti eroici, hanno dato tutto quello che dovevano dare. Per quel che riguarda la parte tecnica, tutto è da salvaguardare al 100%; per la parte politica, ho chiesto di convocare il Consiglio Federale la prossima settimana per fare le valutazioni interne. Capisco la richiesta di dimissioni a pié sospinto, è un esercizio al quale sono abituato; però le valutazioni vanno fatte dal Consiglio. Bisogna smaltire questo momento, la prossima settimana faremo riflessioni molto approfondite".

Gravina prosegue: "Purtroppo si pensa che la FIGC possa decidere come costituire una squadra, ma noi facciamo la sintesi su quello che viene messo a disposizione dal nostro campionato. Ci dedicheremo a questa riflessione poi faremo le nostre valutazioni".