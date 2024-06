L'Inter di Simone Inzaghi può vantarsi anche di un altro primato importante sul piano del valore della propria rosa. Secondo l'analisi offerta da Transfermarkt, quello nerazzurro non è soltanto l'organico che vale di più in assoluto tra i 20 dell'ultima edizione del campionato, ma registra un record se vogliamo ancora più importante: è infatti la rosa maggiormente valorizzata e che ha messo insieme la differenza tra costo dei cartellini affrontato per l'acquisto e valori attuali dei giocatori più alta in assoluto.

In una Serie A che comunque in questo senso fa complessivamente bene questo lavoro, visto che ben 18 squadre su 20 vantano un segno più alla voce specifica e soltanto Juventus e Sassuolo vedono l'ammontare in flessione (-18,5 milioni per i bianconeri, addirittura -49 per i neroverdi), l'Inter si piazza al primo posto con un incredibile incremento di valore che sfiora il tetto dei 360 milioni di euro arrivando a 358,7 mln di plus. Completano il podio il Milan secondo con 200 milioni tondi di attivo e l'Atalanta con 158,1 milioni.

