Si avvicina il momento del debutto a Stamford Bridge per Enzo Maresca, tecnico del Chelsea che domani ospiterà l'Inter nell'amichevole finale della preparazione estiva di ambedue le squadre. Il manager dei Blues spiega ai canali ufficiali del club le sensazioni dell'immediata vigilia: "Sono molto emozionato. Finalmente siamo a casa, con i nostri tifosi, e abbiamo bisogno di loro per tutta la stagione. Saranno molto importanti per noi e per i giocatori perché in questi momenti abbiamo bisogno di supporto. Ci divertiremo insieme. Io cerco sempre di costruire un buon rapporto con i tifosi, soprattutto perché quando siamo in casa possono essere il dodicesimo giocatore per noi. Abbiamo bisogno che ci spingano e ci sostengano. Cercheremo di fare del nostro meglio per aiutarli a godersi la partita e a condividere la gioia".

Maresca ha poi parlato così dei nerazzurri: L'Inter è una squadra molto buona. Due anni fa ha giocato la finale di Champions League e la scorsa stagione ha vinto il titolo di Serie A. Hanno lo stesso allenatore da molto tempo ormai e si vede che giocano un calcio fantastico, in attacco e in difesa. Sarà una partita dura, la nostra ultima partita prima di iniziare la stagione, quindi vogliamo dare il massimo".

