Il Sassuolo vola in Serie B anche grazie a Domenico Berardi e il nome dell'attaccante può tornare di moda per le big già nel mercato di gennaio. Anche se Giovanni Carnevali, direttore generale dei neroverdi, preferisce non sbilanciarsi troppo sull'argomento quando incalzato da Calciomercato.it: "Io credo che possa anche non esserci solo Berardi ma anche qualche altro giocatore, però faremo le giuste valutazioni. Oggi siamo concentrati sul campionato e non pensiamo al mercato".

Ha sentito Marotta, Giuntoli o il Napoli per Berardi?

"Li sento quotidianamente, sono in buoni rapporti con tutti. Anche se siamo in Serie B parlo sempre con loro ma anche di altre cose, ci mancherebbe".

Quindi non c'è un no assoluto.

"Non c’è mai stato un no assoluto mai perché non fa parte del nostro modo di pensare. Ci sediamo, ascoltiamo e capiamo. Fa parte del buon senso, per cui non c'è mai una presa di posizione".

E le voci che lo accostano a Milan e Roma?

"Le voci fanno piacere, ma in questo momento siamo concentrati solo sul campionato per raggiungere un obiettivo difficile e importante".

