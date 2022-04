Dopo l'anticipazione di ieri, stamattina sulla Gazzetta dello Sport trova ampio spazio l'intervista a Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, che parla lungamente dei tanti gioielli neroverdi. Tutti o quasi sul mercato.

Carnevali, Raspadori è vicino alla Juve?

"Quando arrivano ricche offerte di stipendio per i nostri giocatori diventa più difficile trattenerli. La Juve ci ha chiesto Raspadori alla fine del mercato estivo del 2021, ma non c’era tempo per imbastire la trattativa e loro presero Kean. Nell’ultimo periodo non ho più parlato direttamente con la Juve, ma mi giunge voce di un suo interessamento. E se si faranno sentire, non ci troveranno impreparati. Le dico di più: aspetto la Juve a braccia aperte, ho un ottimo rapporto con la società e i suoi dirigenti. Però se vuole Raspadori, deve rassegnarsi a spendere".

Berardi?

"È il nostro campione. Sarebbe perfetto per il Milan".