Fiorentina-Inter è una sfida delicata per entrambe e squadre, "per ragioni diverse, ovviamente". Lo dice Nicola Berti , intervistato da La Gazzetta dello Sport a poche ore dal match del Franchi: "La Fiorentina sembrava aver cominciato bene, poi si è un po’ smarrita. Non saprei bene indicarne il motivo. Forse è una questione di preparazione fatta in modo troppo veloce per gli impegni nei preliminari di Conference".

Crisi superata dunque?

"Credo di sì, ma attenzione... Ora la aspettano tre esami, se supera quelli io dico che non ce ne sarà più per nessuno. Fiorentina appunto, il Plzen al Meazza per regalare ai tifosi gli ottavi di Champions e ancora in casa contro la Sampdoria".

Chi sarà l’uomo chiave oggi?

"A livello di singoli si potrebbe citare Calhanoglu, Lautaro, Barella… Ma è scontato, sono tutti giocatori che stanno bene e in fiducia. Ma vorrei spendere due parole in più su Barella. Io vi dico che chiuderà la stagione in doppia cifra di gol. È andato in rete due volte di fila e non credo sia stato un exploit isolato. Il gol ce l’ha dentro, valore aggiunto per il suo ruolo. Io ne so qualcosa...".