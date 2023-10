Nel bilancio approvato oggi durante l'assemblea dei soci, l'Inter ha annunciato anche alcuni retroscena legati a tre acquisti perfezionati nell'ultima finestra estiva di calciomercato. Si tratta dei tre prestiti con obbligo di riscatto con cui il club nerazzurro si è assicurato le prestazioni sportive di Arnatuovic dal Bologna, di Carlos Augusto dal Monza e di Davide Frattesi dal Sassuolo. Ecco nel dettaglio le operazioni e le modalità per far scattare l'acquisto a titolo definitivo. Sono infatti tre riscatti facili da esercitare.

Per Marko Arnautovic si tratta di un acquisto a titolo temporaneo dal Bologna. L'accordo, valido per la stagione sportiva 2023/2024, prevede per la società l’obbligo all’acquisto definitivo al primo punto ottenuto dopo la data del 5 febbraio 2024.

Per Carlos Augusto si tratta di un acquisto a titolo temporaneo dal Monza. L'accordo prevede l’obbligo all’acquisto a titolo definitivo alternativamente al verificarsi della qualificazione alla UEFA Champions League, alla UEFA Europe League o alla UEFA Conference League 2024/2025

Per Davide Frattesi si tratta di un acquisto a titolo temporaneo dal Sassuolo. L’accordo prevede l’obbligo all’acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni dopo la data del 2 febbraio 2024