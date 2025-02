È quasi volta al termine la giornata di allenamento per i ragazzi di Simone Inzaghi, riunitisi oggi alla Pinetina come consueto appuntamento quotidiano per preparare la sfida valida pr la 26esima giornata di Serie A EniLive tra Inter e Genoa in programma per sabato 22 febbraio alle 20.45 a San Siro. Anche nella sessione odierna l'allenatore nerazzurro ha dovuto fare a meno di Carlos Augusto e Marcus Thuram, impegnati ancora con un allenamento personalizzato.

L'attaccante francese è in fase di recupero dalla botta alla caviglia che ha condizionato la sua prestazione, centellinata, di Torino. Mentre l'esterno brasiliano è alle prese con una forte contusione al polpaccio che mette la sua presenza nel match con il Grifone in forte dubbio. All'allenamento di oggi si è aggregato Luka Topalovic, protagonista di una gran prestazione con l'Under 20 di Zanchetta suggellata da un gol meraviglioso contro il Monza col quale ha ipotecato la vittoria della squadra nerazzurra.

