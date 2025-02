Aleksander Stankovic, centrocampista della formazione elvetica del Lucerna arrivato in estate in prestito dall'Inter, si racconta in un'intervista concessa ai microfoni dell'emittente svizzera BlueSport. Nel racconto si parte proprio dagli albori e dall'essere cresciuto in una famiglia di calciatori: "Fin da bambino, il mio unico obiettivo era il calcio e il sogno di diventare un grande calciatore, di seguire le orme di mio padre. Essendo il più piccolo della famiglia, guardavo sempre giocare i miei fratelli più grandi, o mio padre, ho sempre vissuto incentrato sul calcio e, diciamo, non avevo scelta".

Quali sono gli aspetti positivi e negativi del cognome Stankovic?

"Ci sono sicuramente molti aspetti positivi, però io guardo sempre il lato positivo delle cose. Posso dire il riicevere molti consigli, imparare e crescere rapidamente e magari evitare errori. L'aspetto negativo è che c'è il peso di avere un cognome importante sulle spalle, il che significa che si parla molto, ma in definitiva bisogna saper gestire bene anche questo aspetto. Fa parte del percorso ignorare certi aspetti e sapere che le persone ti giudicano in base al tuo cognome e pensano che tutto sia molto più semplice, ma questa è una questione di abitudine. Ho imparato a gestire queste cose fin da bambino. Forse era difficile quando ero piccolo perché nell'ambiente calcistico ci sono molti commenti esterni. Crescendo, però, ho capito che si va in campo da soli.

Quale consiglio ti ha dato tuo padre che ritieni particolarmente importante?

Mi dice sempre dove sbaglio, non si trattiene mai. Certo che mi sostiene, ma si concentra soprattutto sulle cose che posso migliorare. Ogni volta che parliamo di calcio, mi dice che devo sempre dare il massimo in campo per la maglia che indosso e che non devo mai perdere il giusto atteggiamento. In questo modo le cose accadranno da sole. L'atteggiamento è importante, bisogna onorare la maglia.

Sei il terzo giocatore a passare dall'Inter alla Superlega negli ultimi anni. Gnonto, Zanotti e ora tu, è una coincidenza?

Non lo so, ho preso questa decisione l'estate scorsa, discutendone con il manager e l'allenatore, è stata una decisione facile. Ci ho messo solo pochi giorni, mi è piaciuto il loro progetto, mi sono fidato molto e ora la mia decisione si è rivelata giusta".

Prima di prendere la tua decisione, hai avuto contatti con giocatori che giocavano nel campionato svizzero o hai fatto un salto nel vuoto?

Sono molto legato a Federico Dimarco, quindi ho parlato con lui perché giocava nel Sion. Mi disse che sarebbe stato importante per la mia crescita lasciare l'Italia e provare un ambiente diverso, un altro tipo di calcio. Così ho ascoltato i suoi consigli, ma ho ascoltato anche me stesso e i miei agenti, e alla fine ho preso la mia decisione.

Cosa sapevi del calcio svizzero prima di arrivare a Lucerna?

"A dire il vero, non così tanto. Quando stavo per firmare con il Lucerna, ho iniziato a seguire un po' il campionato per informarmi. Ma da quando sono qui, devo dire che l'ambiente mi piace molto. Anche qui a Lucerna la gente vive per il calcio".

E come giudichi la Super League dopo più di 20 partite?

È un campionato molto intenso, molto forte, ci sono giocatori molto bravi, giocano un buon calcio, sono molto fisici e anche tatticamente mi piace molto".

Sei un giocatore tecnicamente abile. Ora che giochi in un campionato molto fisico, hai la possibilità di migliorare certi aspetti del tuo gioco?

"Mi piace molto avere la palla tra i piedi e controllare il gioco, ovviamente con l'aiuto dei miei compagni di squadra che mi rendono tutto più facile. A livello fisico, migliori ogni giorno, ti abitui al contatto fisico e poi le cose diventano davvero utili nel gioco".

Sei arrivato a Lucerna da Milano. Come hai vissuto i tuoi primi mesi all'estero?

"Fin dal primo giorno sono stato accolto a braccia aperte. Da parte dei miei compagni di squadra, ma anche dell'allenatore, della squadra e del presidente. Tutti coloro che lavorano in questo club mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Mi hanno accolto benissimo e dopo poche settimane mi sono sentito a casa".

Cosa ti è piaciuto di più di questa esperienza finora fuori dall'Italia?

"Conoscere un sacco di persone fantastiche. Sono molto felice di condividere con loro il campo, lo spogliatoio e parte della mia vita quotidiana. Ho incontrato delle persone davvero fantastiche dentro e fuori dal campo, sono molto felice. Poi Lucerna è davvero bella, anche i dintorni sono molto belli. Mi piace anche la città perché vive di calcio. Le persone ti fanno sentire uno di loro e questo per me è molto importante".

Cosa ti ha sorpreso del nuovo ambiente in Svizzera?

"Niente di speciale. Forse i tifosi, perché quando arrivi dalla Primavera e giochi nel settore giovanile, non ce ne sono. È davvero speciale vedere questi tifosi sia in casa che in trasferta, come se fossero il dodicesimo uomo in campo".

Ora che ti sei assicurato un posto fisso nella tua nuova squadra, qual è il tuo obiettivo per questa stagione?

Il mio obiettivo, come dico sempre, è dare il massimo ogni giorno e migliorare in ogni aspetto del mio gioco. Voglio continuare a giocare e dare il massimo per la squadra".

E per il futuro?

"Non faccio mai progetti per il futuro, penso sempre al presente, a migliorare costantemente e ad avere una mentalità vincente fino alla fine della stagione. Allora solo Dio conosce il futuro".

Tu hai lottato per un posto nella squadra del Lucerna, mentre tuo fratello Filip sta maturando la stessa esperienza in Serie A con il Venezia. Qual è il vostro segreto?

"Non c'è nessun segreto (ride). È semplicemente la passione e l'amore per il calcio. Sono molto contento per mio fratello, sta facendo molto bene, sta facendo grandi prestazioni in Serie A, dobbiamo continuare così".

Lui è un portiere e tu un giocatore di movimento, vi scambiate consigli?

"No, come portiere può dare pochissimi consigli, così come io posso dargliene pochissimi. Ma parliamo tra di noi, ci incoraggiamo a vicenda prima di ogni partita. È bello avere un fratello che gioca a calcio. E un giorno, chi lo sa? Giocare insieme sarebbe un sogno".

