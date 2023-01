"L'Inter ha meritato, il Napoli è stato meno brillante. L'Inter ha sfruttato la sua unica chance che aveva (per tornare a correre per lo scudetto, ndr ) e se l'è sfruttata fin dall'inizio". Lo ha detto Daniele Adani dai microfoni della BoboTV . "Le partite si governano in mezzo al campo, ma poi si decidono nelle aree di rigore. E lì l'Inter è stata decisamente superiore al Napoli: ha creato tanto e ha concesso poco. Il Napoli finora in stagione aveva dominato ovunque, ma a Milano non è stato il Napoli di sempre, mentre l'Inter è stata nei suoi massimi parametri".

"Corretta la sottolineatura su Inzaghi: è un allenatore che difende le sue scelte e resta fedele ai suoi parametri. Ad esempio: chi è arrivato in ritardo per il Mondiale, è stato lasciato fuori, partendo con chi aveva lavorato di più ad Appiano come Darmian, Dzeko e Lukaku - ha sottolineato l'ex difensore nerazzurro -. Darmian per Dumfries? Non è stata una scelta conservativa, ma di fedeltà all'idea: Darmian è arrivato anche a calciare in porta in azioni tipiche da Inter. Poi Inzaghi è rimasto anche fedele al sistema con Calhanoglu in mezzo a Barella e Mkhitaryan e Acerbi dietro. Scelte giuste contro la miglior squadra, che era ancora imbattuta in Italia e in Europa. Vittoria, quindi, emotiva, tecnica, tattica, fisica, di scelte e di ambiente, perché quando San Siro spinge poi condiziona. Grande serata di calcio nella quale una squadra ha meritato e non c'è dubbio per nessuno".