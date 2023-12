"Arrivano momenti in cui anche le seconde linee diventano altri titolari. Non è un caso che il gol dell'1-0 è di Bisseck che sta giocando molto bene e la giocata del 2-0 la fa Arnautovic con un colpo di tacco di livello superiore" ha detto Lele Adani a La Domenica Sportiva nell'analisi fatta a proposito della vittoria dell'Inter contro il Lecce durante la quale si è soffermato sulla prestazione del difensore Yann Bisseck.

"Ieri l'Inter ha battuto per 2-0 i salentini a San Siro proprio grazie alle reti dei due rincalzi, che stanno dando risposte importanti sul campo in un momento in cui la squadra sta facendo i conti con qualche infortunio di troppo".

