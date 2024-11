Anche Lele Adani si esprime su Davide Frattesi esaltando in particolare una dote del centrocampista dell'Inter: "Frattesi è diventato un titolare in più per l'Inter, l'anno scorso è stato decisivo quando aveva 12 minuti da giocare. Però io vedo la Nazionale e dico che Frattesi sia un uomo in più e ho l'idea che se torna Nicolò Barella lui possa andare un'altra volta in panchina... Luciano Spalletti nel periodo degli Europei lo richiamava tantissimo. Frattesi ha una caratteristica unica: il tempo di entrata che ha in area di rigore lo può insegnare a tutti perché ha una combinazione di tempo, corsa e stoccata. Frattesi può essere docente di inserimento dei centrocampisti, fa cattedra".

Adani fa anche un parallelo proprio con Barella: "Lui è superiore nell'ultimo terzo di campo, decide meglio (Antonio Cassano non concorda, ndr). Poi sono d'accordo nel dire che Henrikh Mkhitaryan è un professore, per lui il termine campione lo uso".

