Sinisa non era un santo. Non lo è nessuno su questa terra, forse neppure quelli che ne portano il prefisso. Era piuttosto un uomo dal carattere superbo e preponderante, un allenatore cattivo e in parte conservatore. E un ex calciatore forte, dal sinistro imperioso e dal temperamento oltre le righe.

Questo era Mihajlovic. Niente di più e niente di meno.

Il mondo del calcio però lo amava. Lo amava molto, spassionatamente, forse perché aveva indossato molte casacche o forse perché con quelle casacche, sempre, aveva lasciato grandi ricordi.

Eppure non era un santo, Sinisa. È inutile però ripeterlo oggi, con convinzione immodesta. La dialettica di ricordarlo come un martire è fuorviante, è vero. Ma insopportabilmente patetica è la dialettica di chi, oggi, ne sottolinea le debolezze e gli errori del passato, ergendosi dall’alto della propria presunta moralità e ricadendo inevitabilmente nei luoghi comuni più odiosi.

Oggi, il mondo del calcio, che è un posto corrotto e sporco, ha la possibilità di piangere e ricordare un proprio uomo pulito, uno dei pochi. E l’occasione, oltre che tragica, è troppo dolce per non ricordarne le doti sportive e umane. Perché, oggi, Sinisa, anche grazie ai propri errori e ai propri limiti, è l’eroe della debolezza umana, in ogni singola sfaccettatura, in ogni anfratto dei sentimenti, dai più sani ai più odiosi.