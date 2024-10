Fintantoché spendere dell'ironia su vicende di malaffare configurerà solo un azzardo scivoloso e non (ancora) un'ipotesi di reato, lo scrivente vi si cimenterà più che volentieri. Giusto perché gli viene naturale come tifare per la Beneamata: un moto spontaneo dell'anima da parecchi lustri a questa parte.

Ecco allora che, ad un primo sommario esame, si temeva proprio di aver preso un abbaglio colossale. Ossia che il notevole ammanco di pubblico (più di 16 mila presenze) per il debutto casalingo dei nerazzurri nella nuova Champions - rispetto all'affluenza a San Siro di queste prime giornate di campionato (pari a 72.677 spettatori medi in 3 gare) - fosse da ascrivere alle (supposte) proporzioni bibliche delle recenti retate che hanno coinvolto gli ultras di entrambe le curve milanesi. Che il malaffare pullulasse in certi ambienti, purtroppo, non v'era dubbio alcuno. Solo che nella fattispecie - ipotizzando un numero assurdo di mandati di arresto - sarebbe stato come aver messo dentro oltre 2 intere curve nerazzurre, con l'avanzo di una: quella correa rossonera. Che, a scanso di equivoci, NON è la sorella milanista del nerazzurro Joaquin...

A fuorviare la prima percezione, di sicuro ha contributo l'ormai pessima abitudine a certe discrepanze. Tipo quelle che emergono puntualmente in occasione, per esempio, di manifestazioni o cortei pubblici. Allorché tra il numero dei partecipanti dichiarato dai rispettivi organizzatori e quello citato invece dalla questura sussiste sempre una forbice notevole: spesso nell'ordine anche di decine di migliaia di unità.

Eppure, nonostante gli spettatori che si sono goduti un poker nerazzurro ammontassero effettivamente a 56.391 unità - dunque per effetto di alcuna "somma algebrica", bensì solo di un'affluenza inferiore - ancora non ci sarebbe certezza piena sul numero, invece, delle persone sottoposte per davvero a misure cautelari. E per quanto questa cifra possa essere "relativamente esigua", i vari organi di informazione non sono, appunto, del tutto concordi sulle dimensioni della retata. Per dire delle prime pagine di martedì 1° ottobre:

TS: 18 arresti;

CdS: 19 capi ultrà arrestati;

GdS: arrestati 19 ultras;

Corsera: 19 arresti;

REP: 19 arresti;

FQ: 19 arresti.

In realtà, pare dunque che il numero 19 "si porti" bene un po' su tutti i principali quotidiani sia generalisti che sportivi e che sia solo il bollettino parrocchiale piemontese a confermare di avere scarsa "dimestichezza storica". Quella di sapere contare appena oltre le prime decine: ("solo") 18 arrestati, financo 38 scudetti bianconeri, o cose così.

Chissà se e quando quella redazione si metterà in pari con gli almanacchi, in pace con la coscienza ed ora pure in bolla con le Procure sui mandati d'arresto realmente spiccati...

Orlando Pan